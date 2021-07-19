Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 16 gözaltı
Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı
TÜRKİYE 19.07.2021, 13:16
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.
Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, uyuşturucu, gümrük kaçağı 1480 paket sigara, 80 kilogram nargile, 26 cep telefonu, 16 cep telefonu aksesuarı, 4 kilogram tütün ile 50 dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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