Şırnak'tan acı haber! 1 askerimiz şehit düştü

Edinilen bilgiye göre Şırnak'ta PKK'lı teröristler ile çıkan çatışma kahraman askerimiz Piyade Uzman Onbaşı Furkan Umut şehit oldu.

Şehidin, Elazığ'ın Baskil ilçesi Çiğdemli Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve ailesinin Malatya'da ikamet ettiği için Malatya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Şırnak‘ta terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Furkan Umut’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.