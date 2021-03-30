Şırnak ve Siirt'te Eren-12 Güleşli' operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde terör örgütünün yurt içinden tamamen temizlenmesi hedefiyle başlatılan Eren operasyonlarına yenisi eklendi.

Şırnak ve Sirt`te `Eren-12 Güleşli” Operasyonu başlatıldı

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1317 personel, 83 operasyonel tim görev alıyor.

11 Ocak`ta başlatılan Eren operasyonları kapsamında 75 işbirlikçi yakalandı. 421 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Eren operasyonları sürüyor

Yıldırım Operasyonları’nın ardından Eren Operasyonları, Tendürek bölgesinde 1071 personelin katıldığı Eren-1 Tendürek Operasyonu ile başladı. Ardından 2 bin 24 personelin katılımıyla Eren-2 Lice Operasyonu başlatıldı.

Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu’na ise 1040 personel katıldı. Eren 4-5 birlikte başlatıldı. Eren-4 Karlıova-Varto Operasyonu`na 1620 personel, Eren-5 Bagok’ta ise 2 bin 550 personel görev aldı.

Bitlis ve Siirt`te “Eren -6 Mergelo” Operasyonu 1453 personelle gerçekleştirildi. Tunceli’de 1062 personelin görev aldığı "Eren-7 Mercan-Munzur” Operasyonu metrelerce karda yapıldı. Hatay, Osmaniye ve Gaziantep`te ise 1670 personelin katılımıyla "Eren-8 Amanoslar operasyonu düzenlendi.