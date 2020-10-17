Şırnak’ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu'nda, Şırnak’ta etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısının 3’e yükseldiğini açıkladı.

TÜRKİYE 17.10.2020, 10:19
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Şırnak’ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi

Yıldırım -13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında; Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylelikle Şırnak Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi.

Bölgede operasyon devam ediyor.  

#Yıldırım 13 Bestler Dereler Operasyonu #şırnak #Terör
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