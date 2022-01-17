Şırnak’ta terör operasyonu

Emniyet güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10 - 16 Ocak 2022 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlattı.

11 TUTUKLAMA

Operasyonda, toplam 31 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

16 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

16 şüpheli adli kontrol şartı olmak üzere 20 şüpheli adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.