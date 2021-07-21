Şişede durduğu gibi durmadı! Alkol alan şahıs, ateş yakmak isterken kendisini yaktı
Samsun'un Bafra ilçesindeki bir parkta aşırı alkollü şahıs, ateş yakmak isterken kendisini yaktı. Tüm vücudu yanan şahıs 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜRKİYE 21.07.2021, 15:49
Samsun'un Bafra ilçesinde yer alan bir parkta alkol alan şahıs, alkolü fazla kaçırınca kendisini hastanede buldu.Alpaslan Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta bulunan parkta alkol alan S.B. (31) tutuşan otları söndürmek isterken alevler üzerine sıçradı. Yanmaya başlayan S.B. kendini yola attı. Yanan şahsı gören bir gencin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
TÜM VÜCUDU YANDI
İtfaiye ekipleri şahsa ve tutuşan otlara müdahale ederek söndürdü. Tüm vücudu yanan şahıs 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.B. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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