Şişli'de çöp atan adama otomobil çarptı

İstanbul Feriköy'de otomobili ile yokuş aşağı inen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek çöp atmak için evinden çıkan Ahmet Tırın'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Tırın, başından yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA

Kafasında yarık oluşan Ahmet Tırın hastaneye kaldırıldı, başına dikiş atıldı. Kaza anında otomobilin yolda oynayan çocuklara çarpmaması ise olası bir facianın önüne geçti.

Öte yandan olay anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

"ÇÖP ATARKEN ARKAMDAN BİNDİRDİ"

Olay anına ilişkin konuşan Tırın, "İkindi namazını kıldıktan sonra aşağıya indim. Yerde naylon poşetler vardı. Onları topladım. Çöpe atarken adam arkamdan bindirdi. Hiç haberim olmadı. Araba önce çöp konteynerine gelmiş. Onu ezmiş. Ondan sonra bana geldi. Elimi kafama attım baktım ki kan geliyor, yarılmış. Vücudumda kırık çıkık olmadığına hayret ediyorum. Yolda çocuklar da vardı. Orada çocuklar olsaydı ne olacaktı? Tamamen ezdi, öldürürdü." dedi.

"ADAMI FIRLATIP AŞAĞI ATTI"

Mahalle sakini Tuncay Erdal da "Araba buradan geliyordu. O sırada burada çocuklar oynuyordu. Çocuklara vursa çok kötü facia olabilirdi. Arabayı kırdı zorla şu varile vurdu. O sırada Ahmet abi çöp atıyordu. Ona vurduğu gibi havaya fırlatıp aşağıya attı. Sürücünün dediğine göre freni boşalmış." diye konuştu.