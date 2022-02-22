Site bekçisinin sürücüyü öldürdü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 20 Şubat Pazar günü saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, hayvan damına gitmek üzere kestirme yol olan organize sanayi sitesi içinden kamyonetle geçmek isteyen Erdoğan Gönül (44) ve Kadir T. (23), site bekçisi Metin Özkan (57) ile tartıştı.

Özkan, pompalı tüfekle ateş açarak Gönül'ü öldürürken, Kadir T.'yi de yaraladı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Metin Özkan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay anının ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.