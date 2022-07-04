Site içinde pompalı tüfekli kavga
Klima motorunu koruma kafesi nedeniyle çıkan tartışma, taraflarında dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavgada, 1 kişi ayağından vuruldu.
TÜRKİYE 04.07.2022, 13:07
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde, 2 Temmuz günü, sitede oturan bir kişi, bir işletmenin bahçede bulunan klima motorunun koruma kafesi olmadığı için iş yeri sahibine uyarıda bulununca çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgaya tarafların yakınları da katılınca, ortalık bir anda karıştı.
Pompalı tüfekle kavga edenlerin arasına daldı
Siteye giren bir kişi, aracıdan inip pompalı tüfekle havaya ateş etti, ardından da kavga edenlerin arasına karışıp bir kişiyi ayağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kavgaya karışanları gözaltına aldı.
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