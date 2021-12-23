Sivas'ın İmranlı ilçesi Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Türkiye bu kışı oldukça sert geçiriyor. Birçok ilçede sıfırın altına düşen sıcaklıklarla beraber yoğun kar yağışı görülüyor. Sivas'ın İmranlı ilçesi de sıfırın altında 26,6 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü İmranlı'yı eksi 26,4 derece Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi takip etti.
TÜRKİYE 23.12.2021, 13:14 23.12.2021, 17:41
Sivas'ın İmranlı ilçesi, dün gece sıfırın altında 26,6 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü İmranlı'yı, sıfırın altında 26,4 derece ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi takip etti.
ERZURUM'DA DA SICAKLIK 23,9 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ
Hava sıcaklığı Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer köyünde sıfırın altında 23,9, Tekman ilçesinde ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyünde sıfırın altında 23,5 olarak kaydedildi.
MERKEZDE 7 DERECE
Sivas merkezde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçülürken, diğer ilçelerde de soğuk hava etkili oldu.
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|11
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|18
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