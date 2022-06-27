Sivas'ta 1 ton 220 kilogram olan tosun, 72 bin 500 liraya satıldı

Sivas’ta, kent merkezine uzaklığı 81 kilometre olan Altınyayla ilçesinde besici Yusuf Yücel tarafından yetiştirilen Holstein cinsi Şampiyon isimli 3 yaşındaki dev tosunu görenleri şaşırttı.

Günlük 18 kilogram yem yiyen, karkas ağırlığı 700 kilogramı geçen ve 1 ton 220 kilogram olan tosunun fiyatı dudak uçuklattı.

İHA’nın haberine göre; kurbanlık tosun 72 bin 500 liraya alıcı buldu.

Geçen sene 1 ton 42 kilogram ağılığında ’Paşa’ isimli tosunu yetiştiren Yusuf Yücel, seneye 1 ton 700 kilogram ağırlığında hayvan yetiştirmeyi planladığını söyledi.

“12-13 kiloya kadar yem yiyor”

Yusuf Yücel, dev tosun hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sene bin 42 kilogram Paşa vardı, bu sene Şampiyon bin 220 kilogramı geçti. Bu hayvan yaklaşık 6 aydır bende. 3 yaşına yakın. Hemen hemen her sene aynı uygulamayı yapıyoruz. Başlangıçta 6-7 kilodan başlıyor 12-13 kiloya kadar yem yiyor. Ama Şampiyon şu anda 16-18 kilogram aralığında yem yiyor. Diğer hayvanlara göre farklı, işkembe de büyük. Şimdiye kadar 30’dan fazla kurban sattık. Şampiyon da 72 bin 500 TL’ye alıcısını buldu. Satışlar iyi, geçen sene de aynıydı bu sene de aynı. İnşallah gelecek seneye bin 450-bin 500 kilogramı görmeyi planlıyoruz. Bu hayvanın da yaşı küçük, o kiloları görür ama biz fazla bekletmediğimiz için bu kilolarda alıcısını bulunca satıyoruz. Şimdiden elimizde birkaç hayvan var şu an canlı ağırlığı 900-1000 kilogram, inşallah bunlar gelecek sene bin 500-bin 700 kilo olurlar.”