Sivas'ta doğalgaz patlaması: 3 yaralı
Bir apartmanın giriş katındaki dairede doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada aynı aileden 3 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 04.04.2022, 09:24
Sivas'ta, Fatih Mahallesi 3. Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki evde doğalgaz sıkışması sonucu patlama oldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve doğalgaz firmasının ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Patlamada yaralanan Turan (42) ile babası Abdi (82) ve annesi İnmi Kaya (74), ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan Turan Kaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Patlama nedeniyle giriş kattaki evde büyük çapta hasar oluştu.
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