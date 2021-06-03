Sivas'ta feci kaza! 2 araç çarpıştı 9 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Gölova İlçesi Çataklı köyü yakınlarında sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç ile 34 NF 9250 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

EN KÜÇÜĞÜ 1,5 YAŞINDAYDI

Feci kazada can veren çocuklardan en küçüğünün 1,5 yaşında diğer ikisinin ise 5 ve 15 yaşlarında olduğu aktarıldı.

Hayatını kaybeden kişilerinden 3'ünün kadın, 3'ünün de erkek olduğu bildirildi.

VALİ BİLGİ VERDİ

Kaza ile ilgili bilgileri Sivas Valisi Salih Ayhan verdi.

Ayhan,"İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geliyor. Araçlardan biri şerit ihlali yapıyor. Bir araçta 6 vatandaşımız, diğer araç 3 vatandaşımız vardı. Tabi çok üzüntülüyüz. 3’ünün çocuk olması daha da üzüntümüzü artırdı. Biri 1,5, biri 5, biri de 15 yaşında. 3 erkek, 3 kadın olmak üzere 9 vatandaşımız vefat etti. Başımız sağ olsun. Gerekli adli işlemler yapılmaktadır. Kelimeler bulamıyorum. Daha dikkatli olmamız lazım. Yol trafiğe açıldı, ulaşımda bir problem yok." dedi.