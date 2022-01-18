Sivas'ta öğrenci servislerinin çarpışmasıyla 27 öğrenci yaralandı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 27 öğrenci hafif yaralandı.
TÜRKİYE 18.01.2022, 19:27
K.Ö. yönetimindeki öğrenci servisi ile A.Ç. idaresindeki içerisinde öğrenci bulunmayan servis, Kargın-Çırçır köyü yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle çarpıştı.
Kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarpan araçtaki 27 öğrenci hafif yaralandı.
Yaralanan öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amacıyla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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