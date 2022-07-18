Sivas'ta salep soğanı toplayanlara 986 bin lira ceza kesildi
Sivas'ta koruma altındaki salep soğanlarını toplayan 9 kişiye 986 bin 337 lira ceza kesildi.
TÜRKİYE 18.07.2022, 17:33
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personeli ile merkeze bağlı köylerde yürütülen av koruma ve kontrol faaliyetinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki salep bitkisini kaçak topladıkları belirlenen 8 kişi hakkında işlem yapıldı.
Ekipler, 25 kilogram salep bitkisine el koydu.
Kişi başı 109 bin 593 lira ceza uygulandı
Şarkışla ve Gemerek ilçelerinde yürütülen çalışmalarda da 11 kilogram salep bitkisine el konuldu, 1 kişi hakkında işlem yapıldı.
Salep toplayan 9 kişiye, kişi başı 109 bin 593 lira olmak üzere 986 bin 337 lira ceza uygulandı.
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