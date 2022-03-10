Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı
Sivas'ın Kangal ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır, 20 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 10.03.2022, 09:19
Zonguldak'tan Batman'a giden S.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Hekimhan ilçesi Abdalboğan mevkisinde devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüs şoförü, otobüsün ikinci şoförü D.Y. ile 18 yolcu yaralandı.
Sivas ve Malatya'daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
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