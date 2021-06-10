Sivas'ta bir kişi, tartıştığı eltisini sopayla döverek hastanelik etti

Saat 17.00 sıralarında Sivas Alibaba Mahallesi 117'nci Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana gelen olayda, uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen M.T. ile eltisi F.T. tartışmaya başladı.

SOPAYLA ELTİSİNİ DARBETTİ

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle M.T., eline geçirdiği sopayla eltisi F.T.'yi darbetti. Kavga seslerini duyan komşuları polise haber verdi.

YERDE KANLAR İÇİNDE BULUNAN ELTİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Eve gelen ekipler, F.T.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Başına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan F.T., ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. F.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada saldırgan M.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Eltisinin kaldırıldığı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen M.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.