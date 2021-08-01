'Sivrisinek' tartışması

Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek şikayetleri her geçen gün artıyor.

Sivrisinekler hem çevreye, hem de insana zarar veriyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdal Polat, son dönemlerde sivrisinek şikayetlerinin artmasının nedenini açıkladı.

"YETKİLİLER DÜZGÜN MÜCADELE GÖSTERMEDİ"

Doç. Dr. Polat, "Yetkililer ilkbaharda sivrisinek larvalarıyla düzgün mücadele etmedi. Sivrisinek larvalarıyla yeterli mücadele edilseydi, erişkin sinekler insanları bu kadar rahatsız etmeyecekti. Çünkü bir kurtçuktan çıkan sivrisinek 2 bin ile 4 bin arası yeni sivrisinek oluşturuyor. Yetkililer ilkbaharda sivrisinek larvalarıyla mücadelesini yeterince yapmadığından dolayı şu an erişkin sinekler oldukça fazla. Bu erişkin sinekler insanları ısırmakta ve insanları rahatsız etmekte" dedi.

"YAPILAN İLAÇLAMALAR ÇEVREYE VE İNSANA ZARARLI"

Belediyelerin yapmış olduğu ilaçlamanın insanlara zarar verdiğini söyleyen Polat, "Belediyelerin şu an yapmış oldukları ilaçlamaya erişkin sinekler dirençlidir. Bu ilaçlama sadece çevreye ve insanlara zarar veriyor. Genellikle sıcaklık 15 santigrat üzerinde çıktığında sivrisinekler yumurta bırakmaya başlar. Uygun sıcaklık bulan sivrisinekler uygun sıcaklıkta 15 saat içinde yavrulamaya başlar. Bu da yetkililerin 10 Nisan ve 31 Mayıs'a kadar sivrisineklerin yeterince ilaçlanmadığını gösteriyor. Yani belediyeler tarafından yapılan ilaçlamalar zamanında ve yeterince yapılmadı. Şu an sokak aralarında yapılan ilaçlamalara erişkin sivrisinekler dirençli" ifadelerini kullandı.

"İLAÇLAMA ZAMANINDA YAPILSAYDI BU KADAR PATLAMA OLMAZDI"

Yetkililerin havaya sıktığı ilaçların zehir olduğunu vurgulayan Polat, "Sivrisineklerin popülasyonunda bu yıl bir patlama oldu. Bu da ilaçlamanın zamanında yapılmadığını gösteriyor. Eğer ilaçlama yetkililer tarafından nisan ayında yapılmış olsaydı, bu kadar sivrisinek patlaması olmayacaktı. Aynı zamanda şu an olduğu gibi sivrisineklerle mücadele bu kadar zorlaşmayacaktı" diye konuştu.

"SITMA HASTALIĞININ VEKTÖRLERİ"

Sivrisineklerin insanları ısırdığında ciddi bir alerjik reaksiyon oluştuğunu belirten Polat, "Alerjik reaksiyon kan emen böceklerin bir özelliği. Aynı zamanda bu sivrisinekler sıtma hastalığının vektörleridir" dedi.

İBB'DEN YANIT GELDİ: VEKTÖRLE MÜCADELE DÖNEMLİK DEĞİLDİR

İlaçlamaların zamanında ve yerinde yapılmadığı iddialarına cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, "Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Birimi olarak yılın 12 ayında dinamik bir şekilde vektörle mücadele çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Vektörle mücadele dönemlik değildir. Bu çalışma 12 ay boyunca devam eden bir mücadeledir. Ama mevsimsel şartlara göre mücadele değişebilir. 4 çeşit mücadele yöntemi vardır. Bunlar, kimyasal mücadele, biyolojik mücadele, kültürel mücadele ve fiziksel mücadeledir" şeklinde konuştu.

"ŞİKAYETLERDE ARTMA YOK"

Eryiğit, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Mevsimsel olarak Temmuz ve Ağustos aylarında her yıl sivrisinek şikayetleri artar. Geçen yıla göre bu sene istatistiksel olarak sivrisinek şikayetlerinde artma söz konusu değil. Ancak görece olarak bir artma var. Şu an 'yetkililerin yaptığı mücadele yanlıştır' demek yanlıştır. Şu an yapılan mücadele diğer yaptığımız mücadelelere ilave olarak yapılan bir kimyasal mücadeledir.

"SÖYLEMLER BİLGİ KİRLİLİĞİ"

Bu tür söylemler bilimsel temeli olmayan bilgi kirliliğidir. Bence halkımızı bu şekilde yanlış bilgilendirmenin de olumsuz etkilerinin olduğunu açıklama yapan arkadaşlarımızın bilmesi gerekir. İstanbul'da bizim tespit ettiğimiz 198 bin üreme kaynağı var. Bizler bu üreme kaynaklarına peridotit olarak kontroller yapıyoruz. Eğer o kaynaklarda larva üremeleri varsa alana biyolojik mücadele yapıyoruz."

"İLK KEZ BU KADAR FAZLA SİVRİSİNEK GÖRDÜM"

Bütün gece sinekler yüzünden uyuyamadıklarını söyleyen Selma Tunay, "Evimde sineklik olmasına rağmen sivrisineklere bir çare bulamıyoruz. Her gün bir sürü ilaç sıkıyorum. 50 yıldır Avcılar'da oturuyorum. İlk kez bu sene bu kadar fazla sivrisinek gördüm. Bir de sivrisineklerin ısırdıkları yerde yara oluyor ve geçmiyor. Sivrisinekler özellikle bacaklarımı ısırıyor. Bu sene hiç rahat edemedim. Gündüz aptal gibi oluyoruz sivrisineklerin derdinden" diye konuştu.