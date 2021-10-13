"Siyasi cinayetler işlenebileceği" iddiasına soruşturma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’de yaptığı açıklamada “Siyasi cinayetler işlenebilir kaygım var” dedi.

Bu sözlerin ardından İYİ Partili Koray Aydın da “Siyasi suikastlar yapılacağı konusunda bizim de aldığımız duyumlar var. Eğer böyle bir planlama varsa başta ülkeyi yönetenler çok ağır bedel öder” ifadelerini kullandı.

İki muhalefet partisinden gelen bu açıklamaların ardından ‘siyasi cinayetler’ tartışması başladı.

“DAHA BAŞINIZA NELER GELECEK”

Dün TBMM'de gazetecilerle sohbet eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuya açıklık getirerek “Burada daha başınıza neler gelecek' denilen sözler var” diye konuştu.

“Spesifik isim var mı?” sorusuna da ise Kılıçdaroğlu, “Bu kadar ayrıntıya giremem” şeklinde cevap verdi.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLADI

Kılıçdaroğlu, konuşmasını noktalarken de Cumhuriyet savcılarını göreve davet etti.

Harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.