Siyasi parti liderlerinden başbağlar katliamı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter mesajında terör örgütünü lanetlediğini, 33 masum vatandaşı rahmetle andığını dile getirerek "İnanıyorum ki terör ve zorbalık yenilecek, bir arada, huzur içinde, kardeşçe yaşama irademiz bu topraklarda kök salacaktır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla “27 yıl önce bugün, Başbağlar'da toprağın kara bağrına düşen 33 şehidimizi rahmetle anıyorum. Yüce Allah milletimize bir daha böyle acılar göstermesin. Terör karşısında sıradağlar gibi dimdik duran tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Gelecek partisi genel başkanı Ahmet Davutoğlu ise Başbağlar'da 27 yıl önce hain terör örgütü PKK'nın kadın, çocuk demeden katlettiği 33 şehidimizi rahmetle anıyorum. #Basbağlar sıradan bir terör olayı değil, kardeşi kardeşi kırdırmak isteyenlerin planlı bir katliamıdır. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi korusun. dedi