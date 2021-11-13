Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
TÜRKİYE 13.11.2021, 15:15
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Komandolar Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan teröristlere operasyon düzenledi.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyon kapsamında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/2GtS0y2uUT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2021
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