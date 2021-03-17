Şizofren hastası genç, kız kardeşinin boğazını kesti

Saat 18.10 sıralarında Konyan'ın merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Gençtürk Sokak'ta meydana gelen olayda, akşam saatlerinde eve gelen aile bireyleri, evde bulunan Yağmur B.'nin kapıyı açmaması ve kapının da kilitli olması üzerine endişelenerek polise haber verdi.

15 YAŞINDAKİ KIZI BIÇAKLANMIŞ HALDE BULDULAR

İhbar üzerine gelen ve çilingir yardımıyla eve giren polis, lise öğrencisi Yağmur B.'yi bıçakla boğazı kesilmiş ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde kanlar içerisinde buldu. Yapılan kontrolde talihsiz kızın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ŞİZOFREN HASTASI GENÇ YATIRILDIĞI HASTANEDEN KAÇTI

Polis, yaptığı araştırmada Yağmur B.'nin şizofreni tedavisi için bugün Konya Şehir Hastanesi'ne yatırılan ve hastaneden kaçan ağabeyi Soner B. tarafından öldürüldüğünü belirledi. Olaydan sonra kaçan ve bir süre sonra eve gelen Soner B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

KADINA ŞİDDETE HAYIR PAYLAŞIMI

Öte yandan, Soner B.'nin 7 Mart'ta '#Kadınaşiddetehayır' mesajı paylaştığı ortaya çıktı.