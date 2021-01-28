Soba zehirlenmesi: 2 can kaybı
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 28.01.2021, 00:40
Merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde yaşayan 77 yaşındaki İdris ve 81 yaşındaki Nefise Özcan'dan komşuları haber alamadı.
Bunun üzerine, durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Yerde baygın halde bulunan Özcan çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Çiftin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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