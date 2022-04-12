Soba zehirlenmesi: Anne ve kızı hayatını kaybetti
Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti, baba tedavi altına alındı.
TÜRKİYE 12.04.2022, 20:08
Selçuklu ilçesinde Hasan Kayalı ve ailesinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ailenin sobadan sızan gazdan zehirlendiği ortaya çıktı.
Gazdan zehirlenen Hasan Kayalı’nın yaşadığı tespit edilirken, eşi Havva Kayalı ve kızı Burçin Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Hasan Kayalı ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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