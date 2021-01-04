Sobayı tutuşturmak isterken evi yaktı
Bartın'ın Ulus ilçesinde, sobadan sıçrayan kıvılcımların evdeki eşyaları tutuşturdu. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken 2 katlı ahşap ev yandı.
TÜRKİYE 04.01.2021, 11:05
Gece saatlerinde Ulus’a bağlı Uluköy köyünde Şaban Erdoğan, gece saatlerinde sobayı yakarak ahıra indi. Bu sırada sobadan çıkan kıvılcımlar eşyaları tutuşturdu.
Alevler kısa sürede ahşap evin tamamını sararken, yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gitti.
İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın söndürüldü.
Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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