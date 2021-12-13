Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor. Özellikle kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli yağış var. Ege'de metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

Akdeniz'de bugün şiddetli rüzgar var. Sonraki günlerde ise yağış bekleniyor. Doğu'da etkili olan kar iç Ege'ye kayacak.

İstanbul'da iki gün boyunca kuvvetli yağış görülecek. Hafta boyunca yağış devam edecek. 15 derece olan hava sıcaklığı hafta ortasında 10 dereceye düşecek.

Ankara'da bugün 16 derece olan sıcaklık yarından itibaren düşmeye başlayacak. Etkili olacak yağış hafta sonuna kadar devam edecek. Sıcaklık 6 dereceye kadar inecek.

İzmir'de haftanın ilk iki günü kuvvetli yağış var. Özellikle kuzey ilçelerde yağış kendisini daha da hissettirecek. Meteoroloji, yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

"Sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak"

Değerlendirmelerde bulunan Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftada Türkiye'nin havasıyla ilgili şunları kaydetti;

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz.

Doğu kesimlerde de beklenen karla karışık yağmur ve kar çarşamba günü itibarıyla İç Ege'de kendisini gösterecek.