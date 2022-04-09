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Soğuk ve yağışlı hava geliyor: Sıcaklık 12 derece düşecek

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yurt genelinde 12 derece birden azalması bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle kuvvetli sağanak ve kar yağışının bazı bölgelerde görüleceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE 09.04.2022, 12:03 09.04.2022, 16:57

Türkiye'de bu yılın mart ayı, 1987'den sonra yaşanan en soğuk mart ayı oldu.

Türkiye'de uzun yıllar mart ayı ortalama sıcaklığı 7,8 derece olarak kaydedilirken, bu sene 4,1 derece oldu. Martta en düşük sıcaklık -21,5 derece ile Ağrı'da, en yüksek sıcaklık ise 27,6 derece ile Ceylanpınar'da ölçüldü.

Nisan ayında da marttaki soğuk havanın etkileri görülmeye devam ediyor. Türkiye, yeni haftada serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışların pazartesi günü ülke genelinde etkili olması bekleniyor.

Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte kuvvetli yağışlar görülecek.

Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası

Nisan ortasından itibaren soğuk ve yağışlı havanın tahmin edildiğini söyleyen Bozyurt, "10 Nisan'dan itibaren Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava kütlesi ülkemize doğru yaklaşıyor. 11 Nisan Pazartesi gecesinden itibaren yurdumuzun kuzey ve batı bölgelerinden soğuk hava kütlesinin giriş yapması bekleniyor" dedi.

Sıcaklık 12 derece birden düşecek

Hava sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceğini söyleyen Bozyurt, "Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların 10-12 derece birden azalması tahmin ediliyor. Şu andan itibaren zaten kademeli olarak azalmaya başladı." açıklamasını yaptı.

Soğuk ve yağışlı hava geliyor: Sıcaklık 12 derece düşecek

Yükseklerde kar yağışı görülebilir

Yağışların Türkiye genelinde sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bazı yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının da etkili olabileceğini söyleyen Bozyurt sözlerine şöyle devam etti:

"İç kesimlerde ve yükseklerde kar yağışı görebiliriz. Karadeniz'in iç çekimlerinde, Bolu ve Kastamonu gibi illerde kar yağışı görebiliriz. İç Ege, göller bölgesi ve İç Anadolu'nun kuzey batısının yükseklerinde de yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olabileceğini söyleyebiliriz"

Zirai don tehlikesi

Gece sıcaklıklarının yer yer sıfırın altına düşmesinin de muhtemel olduğunu ifade eden Okan Bozyurt, "Bahar geldiği için çiçekler açtı. Zirai don tehlikesi de olduğundan vatandaşlardan tedbirli olmalarını öneriyoruz" dedi.

Soğuk ve yağışlı hava geliyor: Sıcaklık 12 derece düşecek

'Nisan ayı soğuk geçebilir' uyarısı

Hafta başı etkili olması beklenen soğuk hava dalgasının 2-3 sürebileceğini tahmin eden Bozyurt, nisan ayı bitmeden bir kez daha yurdun yeni bir soğuk hava dalgası altına girebileceğini de sözlerine ekledi. "20-25 Nisan arasında da böyle bir soğuk ve yağışlı hava dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

#soğuk #yağış #Sıcaklık
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