Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama! İçişleri Bakanlığı duyurdu...

COVID-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunması için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar büyük oranda uyum sağlıyor. Karara uymayanlar hakkında ise adli ya da idari işlem yapılıyor.

1-8 Şubat arasındaki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 32 bin 181 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli/idari işlem yapıldı.