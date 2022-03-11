Sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Isparta’da sokak köpeğinden kaçarken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 11.03.2022, 19:18 11.03.2022, 19:21
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, tedavi gördüğü SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Aslen Denizlili olan Kallı'nın ailesinin Muğla'nın Milas ilçesinde yaşadığı öğrenildi.
Ne olmuştu?
6 Mart'ta İstanbul Caddesi'nde sokak köpeğinden korkarak yola atlayan Rabia Kallı, otomobil çarpması sonucu yaralanmıştı.
112 Acil Sağlık ekiplerince SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Kallı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
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