Sokak köpekleri ağıla girip kuzu ve tavukları öldürdü

Köpeklerin saldırısında 6 kuzu ve 9 tavuk öldü.

"20'YE YAKIN KÖPEK VARDI"

Mustafa Diniç, "Köpeklerden 3'ü ağılın içindeydi, diğerleri dışarıda. 20'ye yakın köpek vardı. Beni görünce kaçtılar. Mağduruz. Belediyenin bunların çaresine bakması gerek. Her gün buraya geliyorlar. Yarın bir gün bizlere de saldırabilirler" dedi.

"SÜRÜ HALİNDE GEZİYORLAR"

Adnan Budak ise "Köpekler sürü halinde geziyorlar. Müdahale edilmesini istiyoruz. Sokak köpeklerinin belediye tarafından toplatılıp, özenle bakılmasını istiyoruz. Bizim gibi birçok insan mağdur durumda" diye konuştu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.