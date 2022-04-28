Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı

Öğle saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki boş arazide meydana gelen olayda, oyun oynayan Y.C.'ye başıboş 4 köpek saldırdı.

Köpekler boynundan ve bacağından ısırdı

Köpeklerin boynundan ve bacağından ısırdığı Y.C. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ise sopayla köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.C.'yi Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürdü. Y.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.