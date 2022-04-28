Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu boynundan ve bacağından yaralanan 9 yaşındaki kız çocuğu Y.C., hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 28.04.2022, 19:37
Öğle saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki boş arazide meydana gelen olayda, oyun oynayan Y.C.'ye başıboş 4 köpek saldırdı.
Köpekler boynundan ve bacağından ısırdı
Köpeklerin boynundan ve bacağından ısırdığı Y.C. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ise sopayla köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.C.'yi Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürdü. Y.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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