Sokak ortasında 64 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu
Sokak ortasında bir adamın cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen ekipler ölen şahsın kimliğini tespit ettikten sonra, ölüm nedeninin araştırılması için cansız bedeni morga kaldırdı.
TÜRKİYE 19.03.2021, 09:39
İzmir'in Kazım Karabekir Mahallesi 9002/11 Sokak'ta meydana gelen olayda, kaldırım üzerinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ise ölen kişinin Mustafa Terzioğlu (64), olduğu tespit edildi.
Öte yandan, Terzioğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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