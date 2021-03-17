Sokak ortasında kadına şiddet! Film izler gibi izlediler
Antalya'da bir kadının sokak ortasında şiddet gördüğü anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. O anlarda çevredeki esnafın ve olaya şahit olan vatandaşların saldırgana müdahale etmemesi dikkat çekti.
TÜRKİYE 17.03.2021, 11:50 17.03.2021, 14:07
Son dönemlerde artan kadına şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Antalya'da çekilen görüntülerde bir kadın, kimliği belirsiz şahıs tarafından sokak ortasında yere yatırılıp darbedildi.
ŞİDDETE SEYİRCİ KALDILAR
Talihsiz kadın yattığı yerde aldığı darbeleri savuşturmaya çalışırken çevredeki vatandaşların ile esnafın olaya müdahale etmek yerine seyirci kalması dikkat çekti.
O ANLAR KAMERADA
Saldırgan bir süre sonra olay yerinden uzaklaşırken insanlıktan utandıran görüntüler başka bir kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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