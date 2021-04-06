Sokakta saldırıya uğrayan gencin kafasına bıçak saplandı!
Samsun'da sokak ortasında çıkan kavgada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından fırlatılan bıçak 17 yaşındaki gencin kafasına saplandı. Kafasındaki ekmek bıçağıyla hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan gencin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
TÜRKİYE 06.04.2021, 21:15
İlkadım ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokakta duran Ersin A., kimliği belirsiz 4 kişinin saldırısına uğradı.
KAVGA SIRASINDA FIRLATILAN EKMEK BIÇAĞI KAFASINA SAPLANDI
Çıkan kavgada fırlatılan ekmek bıçağı Ersin A.'nın kafasına saplandı. Vatandaşların ihbarıyla mahalleye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ersin A., Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şahısların yakalanması için soruşturma başlattı.
12°
açık
Namaz Vakti 07 Nisan 2021
|İmsak
|04:40
|Güneş
|06:04
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:16
|Akşam
|19:06
|Yatsı
|20:24
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|30
|64
|2. Fenerbahçe
|31
|62
|3. Galatasaray
|31
|61
|4. Trabzonspor
|31
|56
|5. Alanyaspor
|31
|49
|6. Hatayspor
|30
|49
|7. Gaziantep FK
|30
|47
|8. Karagümrük
|31
|45
|9. Sivasspor
|30
|41
|10. Göztepe
|31
|40
|11. Konyaspor
|30
|39
|12. Antalyaspor
|31
|39
|13. Rizespor
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. Başakşehir
|31
|33
|16. Malatyaspor
|30
|32
|17. Ankaragücü
|30
|32
|18. Kayserispor
|30
|32
|19. Gençlerbirliği
|30
|30
|20. Erzurumspor
|31
|27
|21. Denizlispor
|30
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|28
|57
|2. Samsunspor
|28
|54
|3. Altay
|28
|53
|4. Adana Demirspor
|28
|52
|5. Altınordu
|28
|52
|6. İstanbulspor
|28
|48
|7. Ankara Keçiörengücü
|28
|46
|8. Tuzlaspor
|28
|41
|9. Bursaspor
|28
|40
|10. Bandırmaspor
|28
|38
|11. Ümraniye
|28
|38
|12. Boluspor
|28
|32
|13. Balıkesirspor
|28
|32
|14. Adanaspor
|28
|31
|15. Menemenspor
|28
|29
|16. Akhisar Bld.Spor
|28
|25
|17. Ankaraspor
|28
|19
|18. Eskişehirspor
|28
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|31
|74
|2. M. United
|30
|60
|3. Leicester City
|30
|56
|4. Chelsea
|30
|51
|5. Tottenham
|30
|49
|6. Liverpool
|30
|49
|7. West Ham
|29
|49
|8. Everton
|29
|47
|9. Aston Villa
|29
|44
|10. Arsenal
|30
|42
|11. Leeds United
|30
|42
|12. Crystal Palace
|30
|38
|13. Southampton
|30
|36
|14. Wolverhampton
|29
|35
|15. Burnley
|30
|33
|16. Brighton
|30
|32
|17. Newcastle
|30
|29
|18. Fulham
|31
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|30
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|29
|66
|2. Real Madrid
|29
|63
|3. Barcelona
|28
|62
|4. Sevilla
|29
|58
|5. Real Betis
|29
|46
|6. Villarreal
|29
|46
|7. Real Sociedad
|28
|45
|8. Celta de Vigo
|29
|37
|9. Granada
|29
|36
|10. Athletic Bilbao
|28
|35
|11. Levante
|29
|35
|12. Valencia
|29
|33
|13. Cádiz
|29
|32
|14. Osasuna
|29
|31
|15. Getafe
|29
|30
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|29
|26
|18. Huesca
|29
|24
|19. Eibar
|29
|23
|20. Deportivo Alaves
|29
|23
Günlük GazetelerTümü