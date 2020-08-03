Son 24 saatte 10 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TÜRKİYE 03.08.2020, 11:45
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Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerle mücadelesinin başarıyla devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada, "Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek." ifadelerine yer verildi.
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