Son bir ayda 111 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin ve Türk milletinin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurguladı.

Terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda son bir ayda yurt içinde 37, yurt dışında 74 olmak üzere 111 teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirtildiği açıklamada, teröristler tarafından kullanılan 176 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve deponun kullanılamaz hale getirildiği, 128 EYP'nin de imha edildiğini bildirdi.

Hudut güvenliğinin, hudut birliklerince 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığının vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi;

"PKK/PYD-YPG terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde çok sayıda; silah, mühimmat ve yasa dışı malzeme ele geçirildi. Hudut birliklerinin imkân ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı/Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden temizlenen alanlarda son iki yıl içinde toplam 782 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Bu yıl içerisinde aynı alanlarda 1276 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

"410 binden fazla Suriyeli evlerine döndü"

İdlib ile ilgili olarak 5 Mart Mutabakatı ile sağlanan ateşkes sonrası bölgenin emniyetinin alındığına ve bölgede yaşanan insanlık dramına son verildiğine dikkat çekilen açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;

"Bugüne kadar, 410 binden fazla Suriyeli evlerine, yurtlarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönmüştür. Bu kapsamda bölgedeki gelişmeler Rusya Federasyonu ile koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte, 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde birliklerimizin güvenliği için her türlü düzenleme yapılmakta, gereken tedbirler alınmaktadır."

