Son bir ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 36'sı orta çaplı toplam 45 operasyon icra edildiğini, 75 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
TÜRKİYE 20.12.2020, 11:36
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9'u büyük, 36'sı orta çaplı toplam 45 operasyon icra edildiğini, 75 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Yası dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 17'si FETÖ mensubu 7 bin 233 kişi yakalandı, 34 bin 898 kişi hududu geçemeden engellendi." denildi.
Açıklamada, Suriye harekat alanlarında son bir ay içerisinde 29'u DEAŞ mensubu olmak üzere 177 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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