Son bir haftada vaka oranı en çok artan ve azalan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını paylaştı.

Koca'nın paylaştığı haritaya göre, her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısında en yüksek artış 155,57 ile Ağrı'da görüldü.

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller ise Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli ve Bartın oldu.

Bakan Koca, salgının sonunun aşı ile geldiğini belirterek, "Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun" uyarısında bulundu.