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Sopayla dövüp falçatayı kafasına sapladı

Kağıt toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu 4 şahıs, akrabaları olduğu öğrenilen bir gence falçata ve sopalarla saldırdı. Ağır yaralanan genç kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı.

TÜRKİYE 18.02.2022, 15:14
Sopayla dövüp falçatayı kafasına sapladı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bağlı Akşemsettin Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde, kağıt toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu dört şahıs, husumetli oldukları bir genci sokakta beklemeye başladı.

Marketten alışveriş yaptıktan sonra dışarı çıkan genç, akrabaları olduğu öğrenilen şahısların saldırısıyla karşılaştı. Sopalarla saldıran şahıslardan biri, cebinden çıkardığı falçatayı gencin kafasına birkaç kez sapladı.

MARKET SAHİBİ SOPAYLA KOVALADI

Dakikalar önce kendisinden alışveriş yapan müşterisinin öldüresiye dövüldüğünü gören market sahibi ise yerden aldığı sopayla şahısları kovaladı. Kanlar içerisinde yatan genci gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Market sahibi sağlık ekiplerinin gelmesini beklemeden kanlar içerisinde yatan genci yan taraftaki Aile Sağlığı Merkezi’ne götürdü.

Merkezde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ,kayıplara karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anları, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

“MARKETTEN ÇIKTIKTAN SONRA ÇOCUĞA SALDIRDILAR”

Yaralı genci saldırganların elinden kurtaran market sahibi Mahmut Yılmaz, “Sabah 06.00 sıralarında dükkanımı açtım. Kısa süre sonra saldırganlardan olduğunu düşündüğüm bir şahıs benden su aldı. Daha sonra dükkanımın karşısında yaklaşık 2 saat kadar beklediler. Ben de bu sırada şahıslardan şüphelenerek yanlarına gittim. ‘Hayırdır burada ne bekliyorsun diye sorduğumda’ bana ‘İşe gideceğim araba bekliyorum’ dedi. Ben de onlara inanarak işime baktım. Aradan kısa bir süre ise saldırıya uğrayan arkadaş markete geldi. Alışveriş yaptıktan sonra karşı binanın kapısında çocuğu durdurarak orada saldırdılar.” dedi.

“FALÇATAYLA SALDIRDIĞINI GÖRÜNCE DAYANAMADIM”

Saldırıya uğrayan gencin ağır şekilde yaralandığını söyleyen Yılmaz, “Benim gördüğüm kadarıyla iki kişi sopayla çocuğa saldırdı. Sonrasında saldırganlardan birisi sopayı bırakarak eline falçata aldı. Çocuğun kafasını falçata ile 2-3 yerden kestiğini gördüm. Artık bende durum karşısında dayanamadım ve yerden sopayı alarak şahıslara saldırdım. Kaçmaya başladılar. Bende peşlerinden giderek birkaç kez sopayla onlara vurdum. O sırada motosikletli birisi bunları alarak kaçtı. Bende yaralıyı sağlık ocağına götürdüm. Orada gence ilk müdahale yapıldı ama çok kan kaybetmişti. Bilinci yerindeydi, ayakta durabiliyordu hatta konuşturdum da ama durumu baya kötüydü. Sonra sağlık ekipleri gelerek çocuğu hastaneye götürdü.” diye konuştu.

#kağıt toplayıcısı #yabancı uyruklu
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