“Sorunların çözümü için elimizden geleni yapıyoruz”

İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Murat Karaman

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel ve Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Karaman, partinin genel merkezinde düzenledikleri basın toplantısıyla hazırladıkları ‘Covit-19 önlemler paketi’ni açıkladı.

Yüksel’in açıklaması şöyle:

“Bildiğiniz gibi Covid-19 pandemisi tüm yıkıcı etkisi ile devam etmektedir. Ülkemizde de salgının ağır sonuçlarını hep birlikte yaşamaktayız. Toplum olarak bu süreçten en az zararlarla kurtulmak için neler yapılmalı, bu konuda hangi tedbirler alınmalı, bunun çözümleri nelerdir konusunda değerli Genel Başkanımızın önerileri ve talimatlarıyla Toplumsal Politikalar Başkanlığımıza bağlı Sağlık Politikaları Başkan Yardımcılığımızın hazırladığı çözüm önerilerini sizlerle paylaşmak istedik. Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Murat Karaman Bey bu konuda teknik açıklamaları yapacak.

İYİ Parti olarak halkımızın dertlerinin ve sorunlarının neler olduğunu biliyoruz ve bunların çözümünü üretmek için elimizden geleni yapıyoruz. Muhalefet partisi olarak üzerimize düşenin sadece eleştiri değil çözüm önerileri olduğunu da biliyoruz. Bulduğumuz çözüm önerilerini de saklamadan halkımızın huzurunda sunmak için sizlerle birlikte olacağız.

Basın açıklamasında söz alan İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Karaman ise konuşmasında çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

“Halk sağlığı açısından tarihte anılacak günlerden geçiyoruz. 2020 yılı bütün dünyada gözle görülmeyen bir düşmanla sağlık ordusunun savaşına sahne oldu. Bu savaş henüz bitmedi, ama sonunda sağlık ordusunun galip geleceğine kuşku yok. Bu aşamada yapmamız gereken COVID – 19 savaşından edindiğimiz deneyimleri değerlendirmek, yapılanları sorgulamak, doğruları ve yanlışları belirlemek ve bundan sonraki mücadelelerimiz için işe yarayacak ipuçlarını elde edebilmektir. Bunu yaparken tek dayanağımız bilimsellik, yani sorgulayıcı olmak, doğruluk, gerçekçilik, güvenirlik, inandırıcılık ve şeffaflıktır.

Durumun her geçen gün daha da kaygı verici boyuta ulaştığı ve aylar öncesinde uyardığımız tsunaminin yaşandığını biliyoruz.

IYI Parti olarak Covid-19 Önlem Paketini hazırladık. Bu önlem paketini tüm yetkili kişilere duyurmak için karşınızdayız. Bu önlemler çerçevesinde, pandemi süreci başından sonuna kadar ele alınmalı ve önerilerimiz ivedilikle hayata geçirilmelidir.