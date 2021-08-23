Sosyal medyada aldatıcı gıda takviyesi reklamlarına ceza

Ticaret Bakanlığı gıda takviyesi tanıtımlarını mercek altına aldı. Yanıltıcı, aldatıcı takviye edici gıda reklamlarına ceza uygulandı.

Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav, "Gıda takviyesi gerekliliği algısını sosyal medya önce bizim zihnimize yerleştiriyor, sonra bu algıyı yönetiyor; 'Bunu herkes alıyor, sen de almalısın' diyor. Sonra sponsorlu gönderilerle, sosyal medya reklamlarıyla bu konudaki ürünleri önümüze çıkarıp satın almamızı sağlıyor" diye konuştu.

Ceza uygulananlar arasında birçok ünlü isim de yer aldı.

"Ünlülere karşı güven oluşuyor"

Sanlav, bu reklamlarda ünlülerin de olmasıyla ilgili, "Normalde de insanlar böyle ünlüleri daha aileden hissediyor. Belki yakın hissettikleri için onlara bir güven oluştuğunu düşünüyorum, ondan tercih ediyor olabilirler" dedi.

Uzmanlar sosyal medyada kontrolsüzce tanıtımı yapılan bu ürünlerin, bireylerin sağlığı açısından risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

"Ürünlerin yan etkileri olabilir"

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kartal, "Bireylerin bu ürünleri bilinçsizce kullanımı, sırf reklamları görerek kullanmaları doğru bir yaklaşım değil. Yan etkileri olabilir, birtakım problemler yaratabilir veya onların sağlığına iyi gelmeyebilir. Böbreklerde, karaciğerde birtakım toksik etkiler olabilir" uyarılarını yaptı.

Uzmanlar, kullanılan ürünlerin güvenilir marka ve firmalardan temin edilmesini tavsiye ediyor.