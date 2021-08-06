Sosyal medyadan polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama yaparken durdurduğu bir otomobili ve içindeki şüphelilerin üzerini aradı. Yapılan aramada bi

SOSYAL MEDYADAN POLİSLERE TEHDİT VE HAKARET

Şüphelilerden Sadık Y. olay yerinde ve emniyette kendi sosyal medya hesabından polislere tehdit ve hakaret içeren paylaşımlarda bulundu. Olayın ardından paylaşımları yaptığı tespit edilen şüpheli kısa süre içerisinde yeniden yakalanıp gözaltına alındı.

Bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, şüpheliler ise gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Gözaltına alınmasının ardından tutuklanan şüphelinin adresinde iki ruhsatlı silah da ele geçirildi.