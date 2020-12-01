Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı
Eskişehir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/YPG/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla aranan 8 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.
TÜRKİYE 01.12.2020, 09:53 01.12.2020, 10:31
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesaplarından bölücü ve kışkırtıcı paylaşımlar yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi, örgüt mensuplarıyla irtibatı bulunan, yardım ve yataklık yapanların tespitine dair çalışmalar sonucu, sosyal paylaşım hesaplarından PKK/YPG/KCK lehine propaganda yaptıkları öne sürülen 8 zanlının yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonda, Sarıcakaya ilçesinde 3 şüpheli gözaltına alındı.
5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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