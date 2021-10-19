Soylu'dan Batı'ya tepki: Türk yargısı bitti demeden bitmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ATO Congresium'da düzenlenen "Muhtarlar Günü Programı"na katıldı.

Programda konuşma yapan Bakan Süleyman Soylu, yeni Türkiye'yi kavrayamayanların, hazmedemeyenlerin olduğunu belirtti.

Bakan Soylu, bu sözlerinin üzerine ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi tarafından yayınlanan 'Osman Kavala' bildirisine değindi.

"CANI SIKILAN BİLDİRİ YAYINLIYOR"

Soylu, sert ifadeler kullandığı konuşmasında şunları söyledi:

"Dün akşam bir bildiri yayınlandı. Bu aralar çok moda oldu, canı sıkılan bildiri yayınlıyor. 10 tane büyükelçilik bir araya gelmiş, içinde Amerika'sı da var Almanya'sı da var. Diyorlar ki 'Ey Türk yargısı, Osman Kavala'yı serbest bırak hem de derhal serbest bırak, talimatımızın dışına da çıkma'.

"TÜRK YARGISI BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Osman Kavala için seferber olmuş Batı'ya diyeceğim şudur; Türk yargısı 'bitti' demeden, bitmez, bunu da herkes böyle bilsin.

"BURASI İKİ SATIR AÇIKLAMAYLA YÖNETEBİLECEĞİNİZ BİR ÜLKE DEĞİL"

Türkiye artık dışarıdan parmak salladığınız, parmak salladıkları zaman süklüm büklüm olan bir Türkiye değil. İki satır açıklamayla istediğiniz gibi yönetebileceğiniz bir ülke hiç değil.

"BURASI ÇADIR DEVLETİ DEĞİL"

Hukukun üstünlüğünden ve demokrasiden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez, 'derhal birisini serbest bırakın' diyemez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası bir çadır devleti değil.

"HERKES HADDİNİ BİLSİN"

Burası 2 bin yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, herkes aklını başına alsın, herkes haddini bilsin."

"KUSUR GÖRDÜKLERİ HER ŞEYLERİ SIRALAMIŞLAR"

Merkezi, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Avrupa Birliği Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün de büyükelçilerin açıklaması gibi bir rapor hazırladığını bildiren Soylu, Türkiye ile ilgili dertlerin, neye kızıldığının madde madde yazıldığını dile getirdi.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neymiş, Türkiye, Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalamış, bunu yapamazmışız. Başka? Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte Maraş'ı yeniden açmış, bunu yapamazmışız. Başka? Türkiye Ayasofya'yı açmış bunu yapamazmışız, PKK'nın yönettiği belediyelere kayyum atamışız bunu yapamazmışız. Tırnak içerisinde söylüyorum, güya onlar açısından kusurlarımızı tek tek saymış. Başka ne saymış? Sabahtan akşama kadar Türkiye'ye küfreden, hakaret eden Can Dündar'a yaptığımız yanlışmış, bunu saymış, Selahattin Demirtaş saygın bir politikacıymış, 6-8 Ekim olaylarının faili değilmiş, bunu saymış. Gezi olaylarını tertipleyen Osman Kavala'yı serbest bırakacakmışız, bunu saymış.

DHKP-C'li Ebru Timtik cezaevinde ölüm orucunda ölmüş, onu saymış. Bunların hepsine haksızlık etmişiz. Bunların kullandıkları ifadeler de şöyle, Osman Kavala'ya sivil toplum aktivisti, Demirtaş'a saygın politikacı, Can Dündar'a gazeteci. Sanki biz hayatımızda gazeteci, aktivist, politikacı görmedik. Aklı başında hangi politikacı şiddet çağrısı yapar? Onlarca insanın şehadetine sebebiyet teşkil eder? Aklı başında hangi aktivist darbe tezgahlar, hangi gazeteci ülkesine ihanet eder, devletinin sırlarını ifşa eder, darbeci örgütlerin borazanlığını yapar?"

"100'ÜNÜZ GELSE TÜRKİYE'YE TOZ KONDURAMAZSINIZ"

Kimin kiminle nasıl "kanka" olduğunun iyi görülmesi gerektiğini belirten Soylu, "Dün 10 tane büyükelçi bildiri yayınlamış. 10'unuz değil, 100'ünüz gelse Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin özgür bir ülke olduğuna işaret eden Soylu, özgürlüğün kimseden hediye alınmadığını ve şehit kanlarıyla bu toprakların kazanıldığını vurguladı.