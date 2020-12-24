Soylu: Demirtaş teröristtir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına tepki gösterdi.
TÜRKİYE 24.12.2020, 11:04
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde karar aldı.
Bu karar üzerine ise tepkiler peş peşe geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karara ilişkin açıklama yaparak sert eleştirilerde bulundu.
"DEMİRTAŞ TERÖRİSTTİR"
'İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bakan Soylu, "Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur." ifadelerini kullandı.
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