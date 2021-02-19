Soylu: "Kılıçdaroğlu PKK'yı aklıyor"

"YAŞIN BÜYÜK OLMASI, HATA YAPILMAYACAK ANLAMINA GELMEZ"

Soylu, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Çok yaralandığımızı, çok üzüldüğümüzü, anlattıktan sonra o metnin bir parçasının bile değişmemiş olduğunu maalesef dinlerken, üzülerek müşahede ettik.

Böyle olmamalı. Yaşın büyük olması, hata yapılmayacak anlamını taşımaz. Makamın büyük olması, hata yapılmayacak anlamını taşımaz. Hakikaten üzülüyorum. Elbetteki, toplumun zihnindeki bir takım sualleri sormak özellikle demokrasilerde siyasi partilerin görevleridir.

"BU TEPKİ, PKK KARŞISINDA HEP BİRLİKTE CEPHE OLMA FIRSATINI KAÇIRMAKTIR"

Ancak, burada bunu dile getirirken demokratik eğilimlerin ortaya çıkardığı sonuçları görmezden gelmek de başka bir davranış biçimidir. Gelmişiz, anlatmışız, ne kadar sorunuz varsa buyrun cevaplamaya hazırız demişiz, ondan sonra meseleyi sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine yıkmaya çalışmak, tekrar söylüotum terör örgütünü ve PKK'yı aklamaktır.

Terör örgütünün karşısında, PKK'nın karşısında hep birlikte bir cephe olma fırsatını kaçırmaktır. Bu tarihi bir fırsat, bu kalleşliğe hep birlikte ay yıdıızlı bayrak elimizde, hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin fatura ödettirebilme fırsatını kaçırmaktır. Böyle yapılmamalıydı ve böyle ortaya konulmamalıydı.

"HAYATIMIN EN ÖNEMLİ HAYAL KIRIKLIKLARINDAN BİR TANESİ"

Bunu sizce yaştan büyük bir ağabeyiniz olarak söylüyorum. O grup toplantısını dinlediğim an yaşadığım hayal kırıklığı ifade etmem gerekir ki hayatımın en önemli hayal kırıklıklarından bir tanesidir. Gün polemik günü değildir. Siyaset elbetteki bazı şeylerin eleştirilmesi herkesin hakkıdır. Ama bunun kırmızı çizgisi terör örgütüdür. Bu, siyasi tarihimize bir kara leke olarak geçmiştir."