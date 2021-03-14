Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 75 yaşında hayatını kaybeden annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı.
TÜRKİYE 14.03.2021, 14:04
Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra iş, sanat, siyaset camiasından çok sayıda kişi cenazeye çelenk gönderdi.
Servet Soylu'nun cenazesi musallaya konulduktan sonra camide Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı.
Gaziosmanpaşa'da birçok billboarda İçişleri Bakanı Soylu'ya başsağlığı mesajı yansıtıldı.
Servet Soylu'nun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek.
Servet Soylu, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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