Soylu: Sığınmacıların bayramda Suriye'ye gidişine müsaade etmeyebiliriz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli sığınmacılarla ilgili, “Bu bayram için de önümüzdeki bayram için de güvenli bölgelere gidiş konusunda da kısıtımız söz konusu. Bayramda gidişlere müsaade etmemek konusunda değerlendirmemiz var” dedi.
TÜRKİYE 19.04.2022, 16:53
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Sığınmacılarla ilgili çalışma yapıldığını belirten Soylu şunları söyledi:
“Bu bayram için de önümüzdeki bayram için de güvenli bölgelere gidiş konusunda da kısıtımız söz konusu. Bayramda gidişlere müsaade etmemek konusunda değerlendirmemiz var.”
"192 bin kişiye vatandaşlık verildi"
Soylu, Suriyelilere vatandaşlık iddialarıyla ilgili, "2021 sonu itibarıyla geçici statü ile Türkiye'ye gelenlere verilen vatandaşlık sayısı 192 bindir" dedi.
Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hrant Dink iddiasıyla ilgili de "Kılıçdaroğlu, Hrant Dink dosyasını açarak FETÖ’yü aklamaya çalışıyor" diye konuştu.
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