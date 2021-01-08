Soylu: Yakında bir sürprizimiz olacak

Soylu: 320 terörist kaldı ama yakında bir sürprizimiz olacak

TÜRKİYE 08.01.2021, 16:14 08.01.2021, 18:49
Soylu: Yakında bir sürprizimiz olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlık toplantısında yaptığı konuşmada, "Terörle mücadele, tarihinin en güçlü dönemindedir. Terör örgütü PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı'na katıldı. 

Bakan Soylu, konuşmasında, Türkiye'nin güvenlik başlıklarını bir zincirin halkalarına benzetti.

Bu zincirin, en zayıf halkası kadar sağlam olduğuna dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin güvenlik başlıklarını bir zincir olarak tarif edersek, bu zincirin en önemli halkalarından biri olan terörle mücadele, tarihin en güçlü dönemindedir. PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz. Onlar da mağaraya sıkıştı. Katılanın 5 katını ikna edip dağdan indiriyoruz. Yurt dışı yatırımcıları da içerideki desteğini hemen hemen çekmiş durumda. Suriye ve Irak'ta da nereye kadar devam edecekleri meçhuldür."

Trafik meselesinin de güvenlik zincirinin bir diğer halkası olduğunu dile getiren Soylu, bu konuda da Türkiye'nin tarihte olmadığı kadar başarılı bir dönem yaşadığını söyledi.

Birleşmiş Milletlerin trafikteki can kayıplarını yüzde 50 azaltma hedefini tutturan iki ülkeden birinin Türkiye olduğunu anlatan Soylu, bu başarıda bölünmüş yollar, otoyollar, havalimanı yatırımları, acil müdahale ve eğitimin büyük rol oynadığını ifade etti. 

Soylu, trafik kazası sonucu can kayıplarında 2011 yılında Dünya Sağlık Örgütünün Türkiye ile ilgili yayımladığı rakamın yüz binde 13,4 olduğuna dikkat çekerek, "Şimdi geldiğimiz rakam ise yüz binde 5,9'dur. Hedefimiz, AB ortalaması olan yüz binde 5'tir, ikinci hedefimiz yüz binde 3,9 olan Almanya'dır, üçüncü hedefimiz de yüz binde 2,8 olan İngiltere'dir." dedi.

Asayiş, uyuşturucu, göç yönetiminde de geçmiş dönemlere kıyasla önemli bir kapasite ürettiklerine işaret eden Soylu, "Bu zincirin tüm halkalarını, gelişigüzel politikalarla, geçici tedbirlerle değil stratejik bir akılla, bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla, ürettiği stratejilerle ve 21. yüzyılın başından beri ortaya koyduğumuz öz güvenle, yerli ve milli kalkınma anlayışımızla güçlendirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, İzmir'deki hırsızlık rakamlarının 2016-2017'de günde 22-23 iken bugün 4-5'e indiğini, bunun daha da düşeceğini belirtti.

"Çok ciddi yatırım yaptık"

Güvenlik zincirinde önemli bir halka daha olduğunu 1999 depremiyle hatırladıklarını dile getiren Soylu, o tarihe kadar deprem farkındalığı, afet refleksi, deprem politikaları, stratejisi ve kurumlarının bulunmadığını kaydetti. 

Bakan Soylu, 1999 depremine ilişkin yaşadıklarını anlatarak, deprem travmasını atlatmanın herkes için zor olduğunu dile getirdi. 

Kentsel yenileme konusunda zaman zaman siyasal jargonların kullanıldığını ancak deprem konusunda siyaset yapılmaması gerektiğini vurgulayan Soylu, bu konuda geleceğe kötü bir miras bırakmak istemediklerini, 1999 depreminden bu yana, meselede önemli bir mesafe katedildiğini belirtti.

"Türkiye Acil Müdahale Planı'nı oluşturduk"

Avrupa'nın ikinci büyük gözlem istasyon ağının Türkiye'de olduğunu ifade eden Soylu, AFAD eliyle afetlere müdahale ve afet stratejisinin yönetimi anlamında çok ciddi kapasite ürettiklerini söyledi. 

Soylu, 27 lojistik, 55 destek deposu, teknik ekipman ve yetişmiş personelle acil müdahalede Türkiye'nin dünya ölçeğinde bir güce sahip olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Acil Müdahale Planı'nı oluşturduk ve ilk uyguladığımız yerlerden biri Elazığ'dır, Van'da da İzmir'de de adımlar atıldı. Bize çok ciddi altyapı ve alacağımız tedbirler konusunda veri oluşturdu. Sahada başarıyla uyguluyoruz." diye konuştu.

"Türkiye, artık deprem olduğunda enkaz kaldırmaya koşan bir ülke değil afet sürecini, öncesi ve sonrasıyla yönetmeye odaklanmış bir ülkedir." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Hem acil müdahale planlarımızı yapıyoruz hem kurumlar arası koordinasyonu sağlıyoruz, bir yandan da yapı stokunu sağlamlaştırmaya çalışıyoruz ki kimse lütfen küçümsemesin, burada da çok önemli adımlar attık. Okullarımızda, kamu binalarımızda ciddi iyileştirmeler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Afet sonrası iyileştirme stratejilerimizi oluşturuyoruz. Bunun da en güncel örneği Elazığ'da gerçekleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle 20 bin konut yapılıyor, 3 bin tanesinin anahtar teslimi yapıldı, taşınmalar başladı."

Afet öncesi hazırlık, risk azaltma, eğitim gibi stratejileri hayata geçirerek afetten zarar görmeyen bir ülke hedefine ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Soylu, afetlere karşı topyekun bir refleks oluşturmaya çabaladıklarını ifade etti. 

Afet yönetiminde geçen yılın temasının "Afetlere Hazırlık Yılı" olduğunu, bu yıl ise temayı "Afet Eğitim Yılı" olarak belirlediklerini anlatan Soylu, "Türkiye Afet Risk Azaltma Planı çerçevesindeki İl Afet Risk Azaltma planlarımızı da oluşturmaya ve uygulamaya devam ediyoruz. İl bazında yapmaya başladığımız bu planlar, illerimizin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koymaktadır." diye konuştu. 

Bakan Soylu, planların ilkini Kahramanmaraş'ta bitirdiklerini, bunun da önemli bir başlangıç olduğunu, sonrasında Sivas, Adana, Afyonkarahisar, Samsun, Tekirdağ, Rize ile birlikte toplam 7 ilde İl Afet Risk Azaltma planlarını tamamladıklarını kaydetti. 

#terörist #Soylu
Yorumlar (0)
açık
Namaz Vakti 09 Ocak 2021
İmsak 06:14
Güneş 07:40
Öğle 12:44
İkindi 15:17
Akşam 17:38
Yatsı 18:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Villarreal 18 32
4. Barcelona 17 31
5. Real Sociedad 18 30
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12