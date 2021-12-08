Sözlü taciz ve sürüklemeye 3 yıl hapis verildi

Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'nde, 5 Şubat 2018'de, Zeki Ö. isimli bir şahısyolda yürüyen B.K.'nin (32) yanına yaklaşarak araca davet etti.

Korkan kadın, hızlı adımlarla uzaklaşırken Zeki Ö. ise otomobille kadını takibi sürdürdü. B.K., aracıyla yanına tekrar yaklaşıp sözlü olarak tacizde bulunan Zeki Ö.'ye yerden aldığı taşı fırlattı.

Zeki Ö., bu sırada kadını kolundan yakaladı. Aracı hareket ettiren Zeki Ö., B.K.’yı 250 metre sürükledikten sonra bıraktı.

KAMERAYA YANSIDI

Zeki Ö.'nün kadını taciz etmesi ve araçla sürüklemesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

B.K.'nin şikayeti üzerine yakalanıp, tutuklanan ve 2 ay sonra tahliye edilen Zeki Ö. hakkında, Ankara 37'nci Aliye Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel taciz' ve 'kasten yaralama' suçlarından dava açıldı.

TAZMİNAT KARARI VERİLDİ

Yargılama sonunda Zeki Ö.'ye 'cinsel taciz'den 2 yıl, 'kasten yaralama' suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi. Zeki Ö. hakkında Ankara 4'üncü Hukuk Mahkemesi'nde 25 bin TL talebiyle açılan manevi tazminat davasında da 15 bin TL tazminat kararı verildi.

“SENİ DAHA ÖNCE DURAKTA GÖRMÜŞTÜM VE ÇOK BEĞENDİM”

B.K.'nin avukatı Ayşegül Güney, şu açıklamalarda bulundu:

“Şüpheli aracıyla müvekkilimi takip edip, 'Gelsene arabama, seni daha önce durakta görmüştüm ve çok beğendim' demiştir. Müvekkil ciddi anlamda korkuya kapılmış ve yoluna devam ettiği esnada yerden bulduğu taşı eline almıştır.

“SANIĞA CEZA DAVASINDA TOPLAM 3 YIL HAPİS VERİLMİŞTİR”

Kısa süre sonra şüpheli tekrar müvekkilimi aracına davet ettikten sonra müvekkilim elinde bulunan taşı şüpheliye doğru fırlatmış ve akabinde de şüpheli müvekkilin bir anlık boşluğundan faydalanmak suretiyle müvekkilimi kolundan tutmuş, aracını hızlı bir şekilde hareket ettirerek yolda 200-250 metre kadar sürüklemiştir. Sanığa ceza davasında toplam 3 yıl hapis verilmiştir. Bu ceza oldukça düşük kalmıştır.

“MAALESEF Kİ MANEVİ TAZMİNAT YÖNÜNDEN 15 BİN TL İLE SINIRLI KALDI”

Müvekkilin uğradığı fiziksel ve psikolojik şiddete karşılık olarak manevi tazminat davası tarafımızca açılmış bunun akabinde de yerel mahkeme tarafından müvekkilime bu olayın karşılığında 15 bin TL tazminat uygun görüldü. Yolda bir kadını gerek fiziksel gerek sözlü taciz edip akabinde de kadını yol ortasında 200-250 metre sürüklemenin cezası ve bunun karşılığı maalesef ki manevi tazminat yönünden 15 bin TL ile sınırlı kaldı.

“SÜRÜKLEMENİN CEZASI BU OLMAMAMALI”

200-250 metre sürüklemenin cezası bu olmamalı. Hem hapis cezası hem manevi tazminat miktarının daha fazla olması gerekirdi.”